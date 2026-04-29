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Malattie rare, Aifa approva rimborsabilità del palopegteriparatide per l'ipoparatiroidismo cronico

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29 aprile 2026 | 11.21
Redazione Adnkronos
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È disponibile in Italia una nuova opzione terapeutica per i pazienti adulti con ipoparatiroidismo cronico, una patologia endocrina rara spesso conseguente a interventi alla tiroide, caratterizzata da livelli insufficienti di ormone paratiroideo (Pth) e da alterazioni di calcio e fosfato nel sangue. L'Agenzia italiana del farmaco (Aifa) ha infatti approvato la rimborsabilità del palopegteriparatide, una terapia sostitutiva del Pth che consente un rilascio stabile dell'ormone nell'arco delle 24 ore. La decisione amplia le possibilità terapeutiche e punta a migliorare la gestione clinica e la qualità di vita dei pazienti.

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