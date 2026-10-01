Malattie rare, Amich: "Non vivere la tecnologia come aliena ma fare rete con la tecnologia"

"L'obiettivo è mettere insieme associazioni, istituzioni e cittadini formati a non vivere la tecnologia come aliena, come una cosa nemica", ma a usarla "per arrivare maggiormente ai cittadini". Lo ha detto Enzo Amich, deputato di Fratelli d'Italia, a margine della prima edizione di "RAREvolution - Una finestra sul futuro delle malattie rare", format che mette in relazione innovazione e organizzazione delle cure, organizzato a Roma da Bistoncini Partners su iniziativa del Centro di Ricerca ImpreSapiens della Sapienza Università di Roma.