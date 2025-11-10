circle x black
Malattie rare, Attrv-Pn: esperta Obici, 'epidemiologia in evoluzione, cresce la consapevolezza'

10 novembre 2025 | 12.25
"L'epidemiologia dell'amiloidosi ereditaria da transtiretina (Attrv-Pn) è in continua evoluzione, è una malattia rara, quindi non è semplice comprenderne la prevalenza e l'incidenza. Diversi studi recenti mostrano che la prevalenza sta aumentando grazie a una maggiore consapevolezza di questa patologia, sia tra gli specialisti neurologi che cardiologi. Solo fino a qualche anno fa il registro Telethon dava una prevalenza italiana di 4 casi per milione di abitanti, mentre due studi recenti l'hanno portata prima a 6 casi e poi a 7,5 casi per milione di abitanti. Stimiamo dunque circa 500 pazienti viventi in Italia, calcolando che gli studi vedono l'esperienza dei centri più dedicati alla malattia". Lo ha detto all'Adnkronos Salute Laura Obici, centro per lo studio e la cura delle Amiloidosi presso la Fondazione Irccs Policlinico San Matteo di Pavia, al 46° Congresso Nazionale Sifo (Società italiana di Farmacia ospedaliera e dei servizi farmaceutici delle Aziende sanitarie), a Genova.

