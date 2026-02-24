Malattie rare: Capetta (Sobi), 'centralità persona è fondamentale'

"La centralità della persona con malattia rara è fondamentale per noi". Questo si vede "anche dal modo in cui approcciamo questo mondo: cerchiamo" di coinvolgere "in qualunque momento, nella nostra visione strategica e nelle attività, la voce della comunità". Lo ha detto Fabrizio Capetta, Vp e General Manager Sobi Italia, Grecia, Malta e Cipro, all'apertura, a Milano, dell'installazione dedicata alla campagna 'Rare Means Care', avviata lo scorso dicembre e promossa dalla farmaceutica con l'intento di favorire la sensibilizzazione sul tema nella settimana che si conclude il 28 febbraio, Giornata mondiale delle malattie rare.