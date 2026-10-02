Malattie rare: Costantino (Cometa Asmme), 'dotare centri di cura di professionalità multidisciplinari'

"La transizione delle cure rappresenta una delle criticità fondamentali nella gestione della fenilchetonuria e delle malattie metaboliche ereditarie. Si tratta di un momento chiave in cui viene messa alla prova l'aderenza terapeutica e gli adulti, ancora oggi, vengono seguiti dalle pediatrie. Si tratta di centri con cui hanno sviluppato rapporti per tutta la vita e quindi è fondamentale dotare i centri di cura di professionalità multidisciplinari". Lo ha detto Niko Costantino, responsabile affari istituzionali Associazione Cometa Asmme Odv-Associazione studio malattie metaboliche ereditarie, in occasione della presentazione del Position paper sulla presa in carico delle persone con fenilchetonuria - Pku e malattie metaboliche ereditarie promosso da Omar-Osservatorio malattie rare nel corso di un evento al Senato.