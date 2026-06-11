Malattie rare, De Grazia (Gsk): 'Investire per migliorare qualità di vita pazienti Egpa'

"A seguito dell'ascolto dei pazienti, come industria farmaceutica siamo chiamati nel perseverare negli investimenti, continuando a stimolare la multidisciplinarietà per la gestione della patologia Egpa - granulomatosi eosinofila con poliangioite - rafforzando una pipeline a favore dell'individuazione di nuove molecole sempre più efficaci e sicure che possano migliorare la qualità di vita dei pazienti". Lo ha detto Sara De Grazia, responsabile medico di area in Gsk Italia, all'evento di presentazione del Libro Bianco "Storie di vita con Egpa", organizzato alla Camera dei Deputati a Roma. Si tratta di uno strumento di informazione e compendio di esperienze, bisogni e criticità nel percorso di cura delle persone con granulomatosi eosinofila con poliangioite (Egpa).