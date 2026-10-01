Malattie rare, Gerosa (Regione Veneto): "Valutazione genomica dalla nascita asset importante"

"Sulla diagnosi per le malattie rare i primi mille giorni di vita giocano un ruolo fondamentale sulla salute dell'adulto. So che in Italia sono stati già fatti dei tentativi, che hanno presentato dei chiaroscuri però bisogna parlarne, perché questo potrebbe diventare un altro asset importante". Lo ha detto Gino Gerosa, assessore alla Sanità della Regione Veneto, a margine della prima edizione di "RAREvolution - Una finestra sul futuro delle malattie rare", format che mette in relazione innovazione e organizzazione delle cure, organizzato a Roma da Bistoncini Partners su iniziativa del Centro di Ricerca ImpreSapiens della Sapienza Università di Roma.