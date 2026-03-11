Malattie rare: in Italia nuova terapia per colangite biliare primitiva efficace su prurito

L'Aifa - Agenzia italiana del farmaco ha ammesso alla rimborsabilità seladelpar nel trattamento della colangite biliare primitiva, una malattia rara e cronica del fegato e delle vie biliari di origine autoimmune che in Italia colpisce 5,31 persone ogni 100mila abitanti, con una prevalenza nella popolazione femminile e nella fascia d'età tra i 45 e i 65 anni. La nuova opzione terapeutica si è mostrata in grado di migliorare sia gli esami ematici dei pazienti che la loro qualità di vita, grazie all'impatto positivo sui sintomi di malattia, come il prurito. Se ne è parlato a Milano all'incontro con la stampa promosso da Gilead Sciences.