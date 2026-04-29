Malattie rare: ipoparatiroidismo, Pofi (Sapienza) 'con palopegteriparatide meno farmaci'

"Gli studi dimostrano come la somministrazione del farmaco" palopegteriparatide "seppur giornaliera, permette di migliorare l'aderenza alle cure e, nella maggior parte dei casi, di ridurre o addirittura sospendere l'assunzione di calcio e vitamina D che fino ad oggi eravamo costretti ad utilizzare. In questo modo il paziente" con ipoparatiroidismo, "assume meno farmaci e beneficia di un trattamento più efficace". Sono le parole di Riccardo Pofi, professore associato di Endocrinologia e malattie del metabolismo alla Sapienza università di Roma e tesoriere della Società italiana di endocrinologia (Sie), all'incontro con la stampa 'Dalla ricerca alla terapia - Rimborsabile in Italia palopegteriparatide per la gestione dell'ipoparatiroidismo' promosso a Roma da Ascendis Pharma, in seguito all'approvazione da parte dell'Agenzia italiana del farmaco (Aifa) della rimborsabilità di palopegteriparatide, terapia sostitutiva dell'ormone paratiroideo (Pth) indicata per il trattamento di adulti con ipoparatiroidismo cronico.