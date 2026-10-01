Malattie rare, Limongelli (Regione Campania): "Dobbiamo formare i medici in medicina generale anche fuori dalla rete"

"Occorre formare specialisti che non sono ancora formati e i medici di medicina generale sui cosiddetti campanelli d'allarme, le red flags delle patologie rare". Lo ha detto Giuseppe Limongelli, coordinatore regionale malattie rare della Regione Campania, a margine della prima edizione di "RAREvolution - Una finestra sul futuro delle malattie rare", format che mette in relazione innovazione e organizzazione delle cure, organizzato a Roma da Bistoncini Partners su iniziativa del Centro di Ricerca ImpreSapiens della Sapienza Università di Roma.