Malattie rare: miastenia gravis, Mantegazza (Aim) ' con terapie mirate meno effetti collaterali'

"La fase che stiamo vivendo oggi vede l'introduzione di terapie molto selettive e mirate. Queste soluzioni offrono ai pazienti una maggiore possibilità di riappropriarsi della propria vita, poiché presentano meno problemi legati agli effetti collaterali tipici delle terapie convenzionali". Così Renato Emilio Mantegazza, presidente Aim - Associazione italiana miastenia, partecipando a Milano alla presentazione dell'installazione immersiva 'A.I.R. – Redesign the experience of Myasthenia' di Argenx, realizzata in collaborazione con l'artista Daniel Wurtzel nell'ambito del Fuorisalone e parte della campagna 'Libera il tuo movimento, vai oltre la miastenia'.