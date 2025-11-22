circle x black
Malattie rare, miastenia: neurologo Maggi, 'nuove terapie ben tollerate e sicure'

22 novembre 2025 | 07.52
Redazione Adnkronos
"Negli ultimi anni abbiamo terapie innovative per la miastenia gravis. Per il momento sono limitate a un certo tipo di pazienti ed esistono criteri piuttosto ristretti di accesso. Sono terapie molto ben tollerate, sicure e soprattutto hanno dimostrato di essere efficaci anche in quei pazienti che non rispondevano alle terapie precedenti". Così Lorenzo Maggi, neurologo dell'Istituto neurologico Carlo Besta di Milano durante l'evento "Tutela del paziente con malattie rare: la Miastenia Gravis come paradigma", organizzato a Roma da da Omar - Osservatorio malattie rare con il contributo non condizionante di UCB Pharma.

