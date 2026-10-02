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Malattie rare, Poscia: "Mutidisciplinarità e coordinamento fondamentali per le terapie"

02 ottobre 2026 | 08.26
Redazione Adnkronos
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"Il paziente delle malattie rare è un paziente estremamente complesso, che molte volte ha necessità multidisciplinari" e dunque "tutto deve essere coordinato molto bene a livello delle Regioni. In questo l'Italia è leader in Europa a livello di gestione delle malattie rare". Lo ha detto Roberto Poscia, referente del Centro di Coordinamento Malattie Rare della Regione Lazio, a margine della prima edizione di 'RAREvolution - Una finestra sul futuro delle malattie rare', format che mette in relazione innovazione e organizzazione delle cure, organizzato a Roma da Bistoncini Partners su iniziativa del Centro di Ricerca ImpreSapiens della Sapienza Università di Roma.

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