circle x black
Cerca nel sito
 

Malattie rare: Rossi (Alexion), 'ritardo nella diagnosi, caregiver rinunciano a lavoro e vita privata'

24 giugno 2026 | 10.44
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Con il Libro bianco realizzato nell'ambito del progetto Woman in Rare "abbiamo visto che ci sono oltre 2 anni di ritardo diagnostico nelle donne rispetto agli uomini. Parliamo di circa 2 milioni di donne che convivono con una malattia rara o che sono caregiver di una persona che ne soffre. Per molti anni abbiamo avuto la possibilità di ascoltare le storie di diverse donne colpite da malattie rare, o di persone che assistevano bambini, fratelli e padri affetti da queste patologie. È stato chiaro fin da subito che l'impatto della malattia sulla vita di queste donne fosse molto importante su molti aspetti. Il grande vantaggio di questa ricerca è che siamo riusciti a mettere insieme diverse storie singole per creare delle evidenze di gruppo".  Così Anna Chiara Rossi, Vp & General Manager Italy di Alexion, AstraZeneca Rare disease, commenta il Libro bianco "Da rara a riconosciuta. Cause e impatto del ritardo diagnostico sulla vita delle persone con malattia rara e caregiver", che raccoglie i risultati dell'indagine nazionale condotta da Censis e Altems Advisory per Women in Rare - il Think Tank ideato e promosso dalla farmaceutica in partnership con Uniamo, la Federazione italiana malattie rare e con la collaborazione di Fondazione Onda e di un Comitato scientifico composto per il progetto.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
Zendaya e Tom Holland mano nella mano a Roma: "I veri supereroi sono tra noi" - Video
News to go
Stop al lavoro, torna la norma anti-caldo
Agente morto dopo inseguimento, il saluto di cordoglio delle forze di polizia - Video
Fine vita, fratelli Gentili: "Noi affetti da Sla vogliamo la libertà di scegliere" - Video
Ponza, 40 kg di hashish in una grotta: l'intervento dei sommozzatori della Finanza – Video
L'attacco di Trump a Meloni, l'audio originale della telefonata - Video
Starmer si dimette, la battuta di Trump: "Non era Winston Churchill" - Video
Foggia, ricettazione e riciclaggio pezzi ricambio auto rubate: 8 arresti - Video
News to go
Autovelox, Salvini firma il decreto: cambiano le regole
Pietro Orlandi: "43 anni fa spariva Emanuela, ricostruiamo quei momenti per fare chiarezza"
Malagò nuovo presidente Figc: "Ho 3900 messaggi sul cellulare, ora cominciamo a metterci la testa"
Sorelle ritrovate, il procuratore: "Quando le abbiamo trovate non hanno fatto i salti di gioia" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza