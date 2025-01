Malattie rare, Scopinaro (Uniamo):  "Ricerca è futuro per pazienti"

“La ricerca è fondamentale per oltre 2 milioni di malati rari italiani, non a caso sarà il tema centrale della campagna #UNIAMOleforze per la Giornata delle Malattie rare, un 'viaggio' intrapreso tre anni fa. La ricerca è il nostro futuro ma è sbagliato associarla solo al farmaco. Quest'anno il calendario prevede oltre 60 eventi su tutto il territorio nazionale per focalizzare l'attenzione sulle malattie rare e di questo parleremo durante tutto il mese di febbraio attraverso una serie di iniziative con associazioni, università, scuole. Uniamo farà tappa a Torino, Udine, Pisa, Bologna, insomma ci saranno varie occasioni nelle quali sottolineeremo i temi che ci stanno a cuore". Lo ha detto la presidente di Uniamo, Annalisa Scopinaro, alla presentazione – al ministero della Salute - della campagna per la Giornata delle Malattie rare promossa dalla Federazione italiana malattie rare con l'adesione dei ministeri di Salute, Università e Ricerca, Iss, Aifa, Cnr e Fondazione Telethon.