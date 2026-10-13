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Malattie rare, Sma: nuova formulazione in compresse apre all'indipendenza

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13 ottobre 2026 | 14.50
Redazione Adnkronos
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La ricerca e l'arrivo di nuove terapie hanno modificato lo scenario nella gestione dell'atrofia muscolare spinale (Sma) aprendo nuove prospettive per le persone che convivono con la malattia. L'evoluzione dei trattamenti, come la nuova formulazione in compresse di risdiplam, ora disponibile anche in Italia, oltre a restituire qualità e autonomia alla vita quotidiana, facilita la continuità del trattamento. Sono questi i temi al centro dell'evento 'Brunch & Science: parliamo di atrofia muscolare spinale - L'evoluzione del trattamento della Sma: quando l'innovazione apre la strada verso l'indipendenza", organizzato da Roche Italia a Milano.

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