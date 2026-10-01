Malattie rare, Urpis: "Rendere molto più flessibile e veloce percorso verso la marcatura"

"Ad oggi ci sono molte difficoltà nel raggiungere la marcatura e quindi poter mettere in commercio dispositivi medici destinati alle indicazioni o malattie rare", spiega Urpis, perché il regolamento Ue 2017/745 che disciplina il settore "ha portato molto più rigore e regole stringenti". Lo afferma Marina Urpis, dirigente medico e sanitaria presso l'Ufficio VI della Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico del ministero della Salute, a margine della prima edizione di "RAREvolution - Una finestra sul futuro delle malattie rare", format di lavoro che mette in relazione l'innovazione e l'organizzazione delle cure delle malattie rare, organizzato a Roma da Bistoncini Partners.