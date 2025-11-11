circle x black
Manovra, Parente (Iv): "Nostri emendamenti per rafforzare specialisti ambulatoriali"

Al 57esimo Congresso Sumai-Assoprof

Manovra, Parente (Iv):
11 novembre 2025 | 17.13
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Alcune forze politiche presenteranno degli emendamenti alla legge di Bilancio ora in discussione, al fine di rafforzare i medici specialisti ambulatoriali. C'è poi la trattativa del Sumai per i contratti - dovremmo aumentare sia le risorse che il numero di ore lavorate - e ci vogliono risorse per la medicina territoriale". Lo ha detto Annamaria Parente (Italia Viva), già presidente Commissione Sanità del Senato, intervenendo al 57esimo Congresso nazionale del sindacato specialisti ambulatoriali Sumai - Assoprof, 'Dove finisce la teoria e inizia la cura', a Roma fino al 13 novembre.

