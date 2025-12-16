circle x black
Medicina: ginecologo Cicinelli, 'Sigo impegnata per una formazione sempre più pratica'

16 dicembre 2025 | 10.45
Redazione Adnkronos
LETTURA: 0 minuti

"La Sigo ha tre anime: ospedaliera universitaria e consultoriale. La componente universitaria", in particolare "è legata alla necessità di aggiornare la formazione e di implementarla nella pratica clinica, grazie all'interazione tra didattica e attività sul campo nelle reti ospedaliere". Lo ha spiegato Ettore Cicinelli, direttore del reparto Ginecologia del Policlinico di Bari, intervenendo al congresso numero 100 della Società italiana di ginecologia e ostetricia, evidenziando che nel corso dell'evento giovani e specializzandi, hanno potuto affiancare, alla teoria, l'esercitazione pratica con simulatori e pelvic-trainer, rafforzando il legame tra università, ospedale e territorio.

