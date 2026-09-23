circle x black
Cerca nel sito
 

Cuore e reni, una sola sfida, a Palermo le Giornate Siciliane di nefrocardiologia

sponsor

Il 25 e 26 settembre confronto su nuove terapie e presa in carico integrata dei pazienti- Al Policlinico di Palermo un modello che mette insieme cardiologo e nefrologo

Caterina Carollo e Salvatore Evola - Ufficio stampa
Caterina Carollo e Salvatore Evola - Ufficio stampa
23 settembre 2026 | 13.42
Maddalena Guiotto
LETTURA: 2 minuti

Cuore e reni non si ammalano sempre separatamente e curarli come due mondi distinti può non bastare. È soprattutto nei pazienti fragili e con più patologie che diventa necessario mettere insieme nefrologia, cardiologia e metabolismo in un unico percorso di cura. Da questa sfida parte la terza edizione delle Giornate siciliane di nefrocardiologia, in programma il 25 e 26 settembre all’Hotel Casena dei Colli di Palermo. Il congresso, presieduto da Giuseppe Mulè, dipartimento Promise - Promozione della salute materno-infantile specialistica di eccellenza, Università degli Studi di Palermo, Cattedra Scuola di Specializzazione in Nefrologia, Università di Palermo, sarà dedicato alle più recenti acquisizioni scientifiche nella gestione del paziente cardiorenale e cardionefrometabolico e a strategie diagnostiche e terapeutiche sempre più personalizzate.

Un approccio che a Palermo ha già trovato applicazione nell’ambulatorio di Nefrocardiologia del policlinico universitario Paolo Giaccone, ideato e curato da Caterina Carollo, dipartimento Promise e Salvatore Evola, responsabile dell' unità operativa di Emodinamica Policlinico Paolo Giaccone dove nefrologia e cardiologia si integrano nella valutazione e nella definizione del percorso terapeutico. Un modello di presa in carico multidisciplinare diventato anche oggetto di una pubblicazione scientifica internazionale sul 'Journal of Clinical Medicine'.

Il programma attraverserà l’intero continuum cardiorenale, dai fattori di rischio alle nuove terapie. Si parlerà di scompenso cardiaco, ipertensione, anemia e alterazioni metaboliche, dei nuovi farmaci per le patologie renali e cardiovascolari, ma anche di diagnostica avanzata, procedure interventistiche e cardiochirurgia nel paziente nefropatico. Ci sarà spazio anche alle malattie rare, con focus su amiloidosi e malattia di Fabry. A chiudere le due giornate sarà una tavola rotonda sulla nefrocardiologia in Italia tra ospedale e territorio, dedicata ai percorsi e alle sinergie per una presa in carico integrata del paziente. L'appuntamento venerdì 25 settembre dalle 8.30, con apertura del congresso alle 9.30. L’evento è accreditato Ecm e prevede il riconoscimento di 15 crediti formativi.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
nefrocardiologia cuore e reni pazienti fragili metabolismo
Vedi anche
Antisemitismo, Romano (Museo Brigata Ebraica): "Bonelli e Fratoianni come i neofascisti, da loro mai solidarietà" - Video
Tumori, Calabrò (Regina Elena): "La parola è importante nella malattia, può rappresentare un farmaco" - Video
Antisemitismo, il figlio della senatrice Segre: "Ebrei milanesi in situazione simile a 1938" - Video
Battesimo InnoTrans per Strisciuglio, Ad Fs annuncia nuovo piano entro anno - Videonews dalla nostra inviata
Brano de 'La Sirenetta' per una piccola paziente oncologica in isolamento, l'esibizione dall'interfono è commovente
Mai più Crans Montana, la simulazione in discoteca dei liceali di Verona - Video
Rapina con pistola in una gioielleria a Firenze, il video delle minacce a un dipendente e la fuga con oltre 100mila euro
Ilaria Cucchi visita un Cpr: "Psicofarmaci non per curare ma per gestire la disperazione" - Video
Manovra, Salvini: "Banche possono contribuire così come i big dell'energia" - Video
Marattin: "Scuola non funziona, più che slogan su stranieri vanno risolti problemi" - Video
Finanza, Testa (Borsa italiana): "1.000 imprese quotate per aumento 1,5% Pil" - Video
Reggio Calabria, cento colpi di pistola e fucile esplosi a capodanno: scattano arresti e divieti di dimora - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza