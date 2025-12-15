circle x black
Morcellini (Marilab): "Nostro modello di accoglienza mette il paziente al centro"

'Approccio olistico coinvolge tutti i sensi'

Morcellini (Marilab):
15 dicembre 2025 | 12.48
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Negli ultimi anni abbiamo lavorato per rafforzare un modello di accoglienza che metta realmente il paziente al centro, affiancando alla qualità clinica un'attenzione più ampia alla dimensione del benessere". Sono le parole di Simona Morcellini, General Director Deputy Mayor di Marilab, partecipando alla convention di fine anno della società, a Roma.

Morcellini ricorda come, accanto a macchinari e professionalità già consolidati, sia stato avviato un percorso orientato a un approccio olistico che coinvolge diversi aspetti dell'esperienza del paziente all'interno dei centri. "L'introduzione di una web radio interna che diffonde musica a 432 hertz e di un profumo d'ambiente dedicato - spiega - rientra in questa visione, con l'obiettivo di favorire una condizione di maggiore comfort e serenità durante la permanenza nelle strutture". Inoltre l'installazione artistica 'Amore per la vita', realizzata nella nuova sede di Pomezia, "coinvolge il senso della vista in una composizione che riprende la parola Marilab".

Nel corso della convention a Roma è stata presentata una novità che il gruppo introdurrà nei centri a partire da gennaio: le caramelle alla vitamina C formulate su misura per il gruppo. Un omaggio anche al senso del gusto, basato su "un percorso ispirato alla proporzione universale, all'armonia che tiene insieme tutto il creato e che ci permette di riconoscere il bello che è già dentro di noi", chiarisce Morcellini. Una dolce iniziativa che "estende il concetto di cura anche a un gesto simbolico di attenzione verso i pazienti".

