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Moschese (UniMi), "Profilassi pre-esposizione strumento efficace e gratuito contro Hiv"

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05 novembre 2026 | 16.53
Redazione Adnkronos
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"La profilassi pre-esposizione (PrEP) è uno strumento efficacissimo nella prevenzione dell'Hiv, ma purtroppo incontra alcuni ostacoli: è poco diffusa perché è poco conosciuta. A questo si affianca anche una bassa percezione del rischio di Hiv, soprattutto nella popolazione generale". Sono le parole di Davide Moschese, dirigente medico del dipartimento di Malattie infettive dell'ospedale Luigi Sacco, università degli Studi di Milano, all'incontro 'Oltre lo stigma: salute, prevenzione e inclusione', che si è tenuto a Verona, durante il quale sono stati presentati i risultati dell'indagine condotta nell'ambito della campagna 'Tackle Hiv 2026 italia' condotta online per conto ViiV Healthcare, in collaborazione con Terrence Higgins Trust.

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