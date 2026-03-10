circle x black
Cerca nel sito
 

Murelli (Lega): "Prevenzione nutrizionale può ridurre fino a 10 mld di costi per Ssn"

sponsor

"Circa il 60% dei pazienti oncologici presenta problemi nutrizionali nel momento in cui affronta le terapie la cui efficacia dipende anche dalla capacità dell’organismo di rispondere alle cure"

Murelli (Lega):
10 marzo 2026 | 15.34
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

"Circa il 60% dei pazienti oncologici presenta problemi nutrizionali nel momento in cui affronta le terapie. E l'efficacia di questi trattamenti dipende anche dalla capacità dell'organismo di rispondere alle cure. Per questo è importante prestare attenzione anche a come il paziente si alimenta. In alcuni casi, soprattutto nelle situazioni più gravi, si arriva addirittura a condizioni in cui i pazienti non riescono più ad alimentarsi naturalmente e devono ricorrere alla nutrizione artificiale. Anche questo aspetto influisce sull'efficacia delle terapie". Lo ha detto la senatrice della Lega Elena Murelli (X Commissione del Senato), in apertura della conferenza stampa 'Prevenzione e screening nutrizionali precoci: un nuovo capitolo per il paziente oncologico', da lei promossa oggi nella Sala Nassiriya di Palazzo Madama. Per Murelli investire nella prevenzione nutrizionale potrebbe avere effetti anche sulla sostenibilità del sistema sanitario nazionale. "Se le terapie funzionano meglio e si evitano peggioramenti delle condizioni dei pazienti, si riducono ricoveri, nuove degenze e complicanze. Il risparmio potenziale per il Ssn è stimato in circa 10 miliardi di euro", ha sottolineato.

"E' necessario inserire la nutrizione oncologica all'interno di un team multidisciplinare: accanto all'oncologo e agli altri specialisti, e anche allo psicologo - figura importante per accompagnare il paziente dalla diagnosi alle terapie - deve esserci anche il nutrizionista, a nostro avviso una figura fondamentale che può incidere sull'efficacia del percorso terapeutico del paziente oncologico", ha sottolineato Murelli. Da qui il ringraziamento al ministero della Salute e al direttore generale Ugo Della Marta per l'attenzione sul tema. “Nella legge di Bilancio 2026, con l'articolo 64, sono stati previsti 280 milioni di euro per la prevenzione. Ho presentato l'emendamento 64.3, che tra i vari punti includeva lo screening nutrizionale oncologico. Ringrazio quindi il dottor Della Marta per la lungimiranza con cui ha approfondito e accolto questo emendamento, perché la nutrizione deve essere considerata uno strumento fondamentale di prevenzione".

Resta però aperta la questione dell'organizzazione dello screening nutrizionale: come strutturarlo e a quali pazienti destinarlo. "Deve essere rivolto a tutti o solo ad alcune categorie di pazienti? - ha evidenziato Murelli - Da qui il coinvolgimento, nel corso di questo incontro, di società scientifiche, associazioni di pazienti e aziende, con l'obiettivo di capire come organizzare un programma di screening nutrizionale efficace e applicabile su tutto il territorio nazionale". Per la senatrice "l'aspetto fondamentale è garantire equità, evitando disomogeneità tra le Regioni e assicurando pari accesso alle cure per tutti i pazienti. Come istituzioni vogliamo garantire un accesso equo ed efficiente ai percorsi di cura".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
tumori nutrizione clinica in oncologia murelli lega senato Ssn
Vedi anche
News to go
Guerra in Medio Oriente, Confartigianato: a rischio 27,8 miliardi di export italiano
Reggio Calabria, scoperto dai carabinieri bunker nascosto in edificio in costruzione - Video
News to go
Rinnovabili, allarme Legambiente: in stallo il 70% dei progetti
Corteo 8 marzo a Milano, fantoccio di Trump bruciato vicino consolato Usa - Video
Iran, attacco con droni contro Bahrain: incendio nella raffineria - Video
News to go
Bonus amianto 2026, quali sono gli incentivi
Emirati Arabi, elicotteri per fermare i droni iraniani: "Obiettivo distrutto" - Video
Teheran in fiamme, il giornalista in collegamento dal cuore dell'incendio - Video
Scoiattolo resta intrappolato in un albero, il salvataggio dei vigili del fuoco - Video
News to go
Turismo in Italia, segnali positivi già a inizio 2026
News to go
Nel 2028 numero più alto di pazienti per medico in Italia, il dato in uno studio
Iran, Teheran brucia: la città è una palla di fuoco - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza