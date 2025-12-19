circle x black
Cerca nel sito
 

Natale, reflusso gastroesofageo per 1 italiano su 10, le regole d'oro per godersi le feste

Natale, reflusso gastroesofageo per 1 italiano su 10, le regole d'oro per godersi le feste
19 dicembre 2025 | 14.52
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Durante le vacanze natalizie cambiano le abitudini alimentari: si mangia di più, più lentamente e spesso in modo più ricco. Tutto questo può peggiorare i sintomi del reflusso gastroesofageo, una patologia che colpisce quasi 1 italiano su 10: il 9%, stima Aigo, Associazione italiana gastroenterologi e endoscopisti digestivi.

"A tavola, da Natale all'Epifania, l'importante è comportarsi come durante il resto dell'anno, senza eccedere negli stravizi", spiega all'Adnkronos Salute Francesco Bortoluzzi, segretario nazionale dell'Aigo. Un consiglio rivolto in particolare a chi convive con il reflusso gastroesofageo, che può presentarsi in forma occasionale oppure cronica, "con la R maiuscola", come sottolinea lo specialista.

Per affrontare le feste senza rinunce e senza disturbi, l'esperto indica alcune semplici regole d'oro:

1) Mangiare un poco di tutto, ma poco alla volta: magiare poco e spesso;

2) Evitare o ridurre i cibi notoriamente sconsigliati a chi soffre di reflusso: menta, cioccolato, brodo di carne, agrumi e pomodori. A Natale ancora di più;

3) Via libera a pesce e verdure, più leggeri e facilmente digeribili;

4) Dolci con moderazione: una fetta al giorno di panettone o pandoro è sufficiente;

5) Sì alla frutta secca (come noci e mandorle), ma senza esagerare;

6) Concessi i brindisi, purché con moderazione;

7) Cotechino o zampone? Una fetta per rispettare la tradizione, ma non di più;

8) In caso di reflusso significativo, può essere utile assumere per qualche giorno una pasticca in più (la terapia è a base di inibitori della pompa protonica);

9) Valutare sempre gli stravizi e le loro conseguenze.

Seguendo le indicazioni del gastroenterologo, è possibile godersi le feste natalizie senza rinunciare al piacere della tavola e senza peggiorare i sintomi più tipici del reflusso, ovvero bruciore, acidità, calore e dolore all'altezza dello sterno che si fanno sentire soprattutto dopo i pasti.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Reflusso gastroesofageo Natale Feste natalizie
Vedi anche
Putin e l'ironia su Zelensky: "Un attore di talento" - Video
News to go
Milioni di italiani in partenza tra Natale e Befana
Accordo Ue sull'Ucraina nella notte, Meloni: "Soddisfatta, ha vinto il buonsenso" - Video
Ucraina, Tajani a Putin: "Nell'Ue nessun maialino, solo leader eletti" - Video
News to go
Affitti, quanto pesano in Italia: il caso Milano e la mossa Ue
News to go
Promessa di boom economico e dito puntato contro Biden, il discorso di Trump
Leone XIV al Senato, La Russa gli dona una 'campanella' - Video
News to go
Legge 104 e smart working, le novità dal 2026
Askatasuna, perquisizioni nel centro sociale di Torino: la videonews
News to go
Imprese, crescono digitale green ed energia: giù manifattura e commercio
News to go
Ue, salta lo stop ai motori termici dal 2035
News to go
Manovra in Aula al Senato il 22 dicembre


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza