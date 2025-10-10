Nefrologo Lamanna, 'ricerca aggiunge valore a lavoro medico'

"La ricerca aggiunge valore a ciò che si fa. Rappresenta un percorso fondamentale di autoconsapevolezza e di autocoscienza con cui il medico ripercorre gli effetti della malattia". In questo senso, "la relazione tra pubblico e privato è un elemento fondamentale. Il pubblico non riuscirebbe oggi ad affrontare le tematiche implicate dall'innovazione per il fatto che la mole di denaro e risorse necessarie per realizzare nuove opportunità è cospicua". Così Gaetano La Manna, professore di Nefrologia, dipartimento di Scienze mediche e chirurgiche, direttore Unità di Nefrologia, dialisi e trapianto Aou Sant'Orsola di Bologna intervenendo nell'ambito dell'evento di Investigator's Meeting che si è svolto a Roma su varie aree della ricerca clinica che AstraZeneca conduce in Italia.