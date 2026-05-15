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"Nella macchina del caffè possono annidarsi batteri, ecco cosa fare": la ricetta di Matteo Bassetti

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L'infettivologo consiglia una soluzione per sciogliere il calcare e uccidere i microbi

Macchina del caffè - Fotogramma/Ipa
Macchina del caffè - Fotogramma/Ipa
15 maggio 2026 | 12.35
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Batteri nel caffè. Un esercito di nemici invisibili rischia di rovinare il rito quotidiano che accompagna il risveglio, e tante pause relax, di milioni di italiani. "Lo sapete che nella macchina del caffè, oltre al calcio, si annidano anche i microbi? Sì, i batteri, perché all'interno delle tubature, all'interno delle guarnizioni, si possono accumulare microbi", avverte l'infettivologo Matteo Bassetti in un video social girato in cucina, macchinetta alla mano.

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"E allora vi do la soluzione per far sì che microbi e calcare non facciano male al vostro caffè", spiega. La 'ricetta' del primario dell'Irccs ospedale policlinico San Martino di Genova "è davvero molto semplice: una soluzione di acqua e aceto bianco" in dosi uguali. "Quindi 50% di acqua e 50% di aceto bianco consentono di levare il calcare, ma soprattutto di uccidere i batteri all'interno della vostra macchina del caffè", assicura il medico. Compiuta l'operazione, non resta che premere il bottone. "Adesso accendiamo il nostro caffè e sarà un caffè meraviglioso che andrò a prendere alla vostra assoluta salute". Rigorosamente "amaro, e soprattutto senza batteri".

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macchinetta del caffè batteri macchina del caffè come pulirla acqua e aceto per pulire la macchinetta del caffè matteo bassetti
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