Sono 50-60enni e soprattutto donne, meno di 1 su 7 li assume senza diagnosi di diabete o obesità. Una maxi ricerca europea analizza l'evoluzione delle terapie Glp-1 negli ultimi 10 anni

Nati come antidiabete, cresciuti come antiobesità. Così in 10 anni si è trasformata la galassia dei farmaci Glp-1 secondo Darwin Eu, un ampio studio europeo basato su dati real-world (dalla vita reale) i cui risultati vengono diffusi dall'Ema. La ricerca ha analizzato informazioni relative a oltre 1,6 milioni di persone che hanno iniziato una terapia Glp-1 tra il 2015 e il 2025, rilevando che l'impiego di questi farmaci "ha subito un cambiamento sostanziale nell'ultimo decennio: sebbene inizialmente autorizzati per il diabete di tipo 2, 4 di questi medicinali sono oggi approvati anche per la gestione del peso corporeo in persone affette da obesità o sovrappeso con comorbilità correlate". E "a partire dal 2022 l'obesità è diventata l'indicazione più frequentemente registrata per l'avvio del trattamento in diversi gruppi di popolazione analizzati", riferisce l'Agenzia europea del farmaco. Lo studio traccia un 'identikit' dei pazienti che assumono i farmaci Glp-1: sono 50-60enni, in maggioranza donne. E mentre cresce il dibattito sull'impiego improprio di questi prodotti, stando a quanto emerge dalla ricerca li assume senza una diagnosi certificata di diabete o obesità meno di 1 utilizzatore su 7.

Gli autori hanno lavorato su 12 database sanitari di 10 Paesi europei. "Poiché lo studio si basa sulle prescrizioni registrate in questi database, non riflette necessariamente l'intero utilizzo dei farmaci Glp-1 nei Paesi in questione, poiché alcuni contesti assistenziali potrebbero non essere inclusi", premette l'Ema. "La ricerca - aggiunge - è stata condotta in un contesto caratterizzato da una crescente domanda di farmaci Glp-1 e da carenze di fornitura che, dal 2022, hanno interessato diversi Paesi dell'Unione europea".

I farmaci Glp-1 - spiega l'agenzia Ue - imitano l'azione dell'ormone Glp-1 presente naturalmente nell'organismo, contribuendo a ridurre i livelli di zucchero nel sangue e a regolare l'appetito. Sviluppati e autorizzati inizialmente per il trattamento del diabete di tipo 2, successivamente sono stati studiati per i loro effetti sul peso corporeo, il che ha portato a specifiche autorizzazioni per la gestione del peso e la cura dell'obesità. I ricercatori hanno esaminato i medicinali basati sui principi attivi dulaglutide, exenatide o lixisenatide, approvati per la terapia del diabete 2, e quelli con liraglutide, semaglutide o tirzepatide, approvati sia per il diabete 2 sia per la gestione del peso in persone affette da obesità o sovrappeso con comorbilità associate. È emerso che "i farmaci a base di semaglutide sono i più utilizzati, sebbene le modalità di impiego varino a seconda del Paese e nel corso del tempo".

Ma a chi vengono prescritti i farmaci Glp-1? E per cosa? "Nei database sanitari presi in esame - dettaglia l'Ema - l'età mediana delle persone che iniziano il trattamento varia dai 52 ai 63 anni. In 9 dei 12 database analizzati, oltre la metà dei pazienti è costituita da donne. A partire dal 2022, in diverse popolazioni studiate, l'obesità è diventata l'indicazione più frequentemente registrata per l'avvio del trattamento. Un cambiamento determinato in gran parte dalla rapida diffusione di farmaci più recenti, come quelli a base di semaglutide e tirzepatide, unitamente alla crescente disponibilità in Europa di farmaci Glp-1 autorizzati per la gestione del peso".

Gli autori hanno anche analizzato le condizioni di salute dei pazienti, i trattamenti pregressi e l'evoluzione delle terapie nel tempo: "Tra le persone che hanno iniziato ad assumere farmaci Glp-1, sono risultati comuni i fattori di rischio cardiovascolare e altre condizioni, come livelli elevati di colesterolo o di altri grassi nel sangue", continua l'Ema. Quanto alle modalità di trattamento, "variano notevolmente a seconda del farmaco e del Paese. Sebbene i farmaci Glp-1 vengano generalmente prescritti a un dosaggio iniziale basso che viene poi aumentato gradualmente, lo studio ha rilevato una maggiore eterogeneità nella pratica clinica abituale: alcuni pazienti passano a dosaggi più elevati, per poi ridurli o aumentarli nuovamente in seguito. Nel corso del periodo di osservazione, è emerso anche che alcuni pazienti sono passati da un farmaco Glp-1 a un altro".

Capitolo prescrizioni improprie. "Il possibile impiego al di fuori delle indicazioni autorizzate, ad esempio per la gestione del peso in persone non affette da obesità - ricorda l'agenzia Ue - ha suscitato notevole attenzione da parte dell'opinione pubblica. Tuttavia, sebbene lo studio non copra l'intero panorama sanitario, i dati indicano che, nella maggior parte delle fonti analizzate, meno del 14% dei nuovi utilizzatori non presentava una diagnosi registrata di diabete di tipo 2 o obesità". Infine, "nonostante una tendenza generale all'aumento delle prescrizioni, in alcuni Paesi si sono osservate fluttuazioni che sembrano coincidere con i periodi di carenza di farmaci segnalati dall'Ema. Ad esempio, l'uso di semaglutide è aumentato rapidamente, pur registrando cali o picchi temporanei in alcuni Paesi durante periodi di interruzione delle forniture".

L'Ema sottolinea che "gli studi come questo, basati su real-world evidence, aiutano le autorità di regolamentazione a comprendere come i farmaci vengano utilizzati nella pratica clinica quotidiana e possono fornire indicazioni per la ricerca futura sulla loro sicurezza ed efficacia. Oltre i confini europei, questa pubblicazione contribuirà a creare una base di evidenze più ampia sui farmaci della classe Glp-1. Diverse altre autorità di regolamentazione, parte dell'International Coalition of Medicines Regulatory Authorities (Icmra), stanno utilizzando il protocollo di studio e l'approccio analitico di Darwin Eu come base metodologica per analisi analoghe, contribuendo così a delineare un quadro più globale dell'uso dei farmaci Glp-1".

"Sono previsti ulteriori studi Darwin Eu - prospetta l'Agenzia europea del farmaco - per indagare ambiti che includono, tra l'altro, le potenziali differenze legate al sesso nelle reazioni avverse e il carico delle malattie cardiometaboliche".