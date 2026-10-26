Paggi (Direttore Scuola Dottorato UCBM): "La Scuola di Dottorato punta a valorizzare i dottorati in un'ottica innovativa"

"Per me è un grande piacere aver organizzato insieme ai coordinatori dei Dottorati dell'Ateneo una giornata in cui si è analizzato il ruolo del Dottorato in Italia", ha dichiarato Marco Paggi, Direttore della Scuola di Dottorato dell'Università Campus Bio-Medico di Roma nel corso dell'evento intitolato "Shaping What's Next, Dare forma al futuro" tenutosi presso il Centro Congresso La Nuvola a Roma. "In particolare la Scuola di Dottorato punta a valorizzare proprio i dottorati in un'ottica innovativa, nel senso proprio tecnico della parola secondo il Ministero dell'Università e della Ricerca, ovvero promuovere l'internazionalizzazione, l'inter-settorialità collaborando con imprese del territorio e istituzioni attraverso percorsi dottorali che sono sia in apprendistato che industriali".