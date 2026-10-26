circle x black
Cerca nel sito
 

Papalia (Rettore UCBM): "La Scuola di Dottorato di Ricerca si immette in un nuovo sistema di ricerca, quella dell'internazionalizzazione e della formazione"

Segui Adnkronos su Google
26 ottobre 2026 | 15.26
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

" E' una giornata importante per noi perché presentiamo la Scuola di Dottorato di Ricerca dell'Università Campus Biomedico di Roma, che si immette in un nuovo sistema di ricerca che è quella dell'internazionalizzazione e della formazione", ha dichiarato Rocco Papalia, Rettore dell'Università Campus Bio-Medico di Roma nel corso dell'evento intitolato "Shaping What's Next, Dare forma al futuro" tenutosi presso il Centro Congresso La Nuvola a Roma. scientifiche, ma anche ad avere delle idee che possono essere innovative, possono creare dei brevetti, creare nuovi spin-off e soprattutto trasferimento tecnologico. Questo sarà possibile anche attraverso l'immissione nel nostro sistema organizzativo del nuovo Direttore della Scuola di Dottorato, il professor Marco Paggi, già Prorettore vicario dell'IMT di Lucca, il quale ci darà sicuramente una grande spinta grazie alle sue competenze specifiche che porteranno non soltanto una grande internazionalizzazione, molto importante per le scuole di dottorato soprattutto per quanto riguarda la diffusione con altre figure di ricerca, ma potrà aiutare i nostri ricercatori ad essere brillanti insieme a tutta la squadra, pronta a fare un lavoro formidabile".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Vedi anche
Un bunker sotto al bagno di casa, ecco dove si nascondeva il boss di Camorra Valentino Gionta jr - Video
Protesta Ncc contro il caro carburanti, Artusa (Muoversi): "Contro di noi accanimento" - Video
Taxi in piazza contro caro carburante, Sacco (it Taxi): "Non escludiamo lo sciopero"
Caro carburante, a Roma protesta di taxi e Ncc sotto il ministero dei Trasporti - Videonews
News to go
Caro carburanti, tassisti in piazza a Roma
News to go
Diritto alla riparazione in vigore, cosa c'è da sapere
Lega, Molinari: "Oggi dal minuto dopo il voto tutti compatti"
News to go
SpaceX e Tesla: Musk accelera sulla fusione
Pd, Fina: "Nuovo record 2xmille, superato tetto di 11 milioni"
Claudio Baglioni sorprende Roma, lo show a Piazza di Siena si apre con un brano inedito - Video
Da Milano a Bari e Roma, tra cori e bandiere le manifestazioni in tutta Italia - Video
Ai, Mazzetti (Meta): "Nostro impegno garantire accesso a più persone possibili"


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza