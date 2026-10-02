Pellai (UniMi), 'senso di inadeguatezza estetico sia sostituito da cura della propria salute'

"Oggi le ricerche raccontano che i giovani adulti spesso vivono un senso di inadeguatezza molto intenso rispetto alla percezione della propria immagine corporea. Spesso rincorrono standard estetici lontani dal principio di realtà e l'unico modo per rimanere nel principio di realtà è avere cura della propria salute". Così Alberto Pellai, medico, psicoterapeuta dell'età evolutiva e ricercatore del dipartimento di Scienze biomediche all'università degli studi di Milano, nel corso dell'incontro con la stampa di presentazione del 46esimo mese della prevenzione dentale, svoltasi a Roma e promossa da Andi - Associazione nazionale dentisti italiani e Mentadent.