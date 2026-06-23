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Pompei (Deloitte), 'impegnati in progetto San Bartolomeo per ridurre barriere a cure'

23 giugno 2026 | 16.11
Redazione Adnkronos
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"Tre anni fa abbiamo deciso di sostenere questo progetto con l'obiettivo di contribuire a ridurre le barriere nell'accesso alle cure. Oggi siamo particolarmente soddisfatti di poter annunciare che oltre mille persone fragili dal punto di vista economico e sociale, provenienti da più di 75 Paesi, hanno avuto la possibilità di accedere a cure specialistiche. Si tratta di un risultato importante, che dimostra il valore della collaborazione tra pubblico, privato e Terzo settore". Così Fabio Pompei, Amministratore delegato Deloitte Central Mediterranean, intervenendo a Roma alla presentazione dei risultati del progetto San Bartolomeo, promosso da Comunità di Sant'Egidio, Ospedale Isola Tiberina - Gemelli Isola, Fondazione dell'Ospedale, Deloitte e Fondazione Deloitte al fine di offrire assistenza medica a persone in condizione di fragilità sociale ed economica.

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