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Prevenzione: Crea (Regione Lazio), 'Sport e stili di vita chiave, la Regione Lazio rafforza campagne e screening gratuiti'

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13 aprile 2026 | 06.01
Redazione Adnkronos
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"Importante diffondere e promuovere sempre di più la cultura della prevenzione e della diagnosi precoce. Regione Lazio protagonista con "Ottobre Rosa", campagna di prevenzione, introducendo una novità: l'estensione dello screening gratuito anche alle donne al di sotto dei 50 anni" ha dichiarato Mario Luciano Crea, presidente Cultura, Spettacolo, Sport e Turismo della Regione Lazio, in occasione della nona edizione di Bicinrosa, la pedalata solidale promossa dalla Breast Unit della Fondazione Policlinico universitario Campus Bio-Medico, nel centro della Capitale.

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