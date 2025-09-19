circle x black
Cerca nel sito
 

Quotidiano di Sicilia, Tregua decano dei direttori d’Italia e restyling del sito web

bms 2 b

Quotidiano di Sicilia, Tregua decano dei direttori d’Italia e restyling del sito web
19 settembre 2025 | 16.19
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Carlo Alberto Tregua, direttore del Quotidiano di Sicilia, è stato riconosciuto dall’Ordine nazionale dei giornalisti “Direttore decano dei quotidiani italiani”, mentre il QdS.it, a partire dall’1 ottobre, si presenterà a lettori e abbonati con un innovativo restyling grafico e tecnologico. Sono queste le due importanti novità che saranno illustrate martedì 23 settembre nel corso della conferenza stampa che si terrà alle 10,30 in via Principe Nicola 22 (primo piano) a Catania.

All’incontro con la stampa, che si aprirà con un messaggio del presidente dell’Ordine nazionale dei giornalisti, Carlo Bartoli, interverranno il presidente dell’Ordine dei giornalisti di Sicilia, Concetto Mannisi, il vice segretario regionale dell’Associazione nazionale della stampa, Filippo Romeo, il direttore del Quotidiano di Sicilia, Carlo Alberto Tregua e la direttrice del QdS.it, Raffaella Tregua. Sarà presente Marta Tonani, Responsabile Editori News Nazionali e Locali della società Evolution Group, in rappresentanza anche dell’amministratore delegato Marco Lenoci. Evolution Group sarà il partner tecnico e responsabile della gestione programmatic del QdS.it. A moderare l’incontro sarà Giuseppe Lazzaro Danzuso.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Quotidiano di Sicilia Direttore decano Restyling Evolution Group Ordine nazionale dei giornalisti
Vedi anche
Arianna Meloni a Fenix, standing ovation - Video
Francesca Manzini nei panni di Monica Bellucci: "Ciao Tim Burton, ti ricorderò con rispetto" - Video
News to go
Giustizia, via libera della Camera alla riforma
Eurogruppo e Ecofin a Copenaghen, le videonews dal nostro inviato
Auto e box come caveau della droga, la scoperta a Roma - Video
Pino Daniele, al via l'omaggio di Napoli con Mannoia, Sangiorgi ed Emma - Video
Trump ci ricasca: "Albania era in guerra contro Azerbaigian" - Video
Schifone (FdI) su ddl delega riforma forense: "Sostegno a giovani e donne"
Trump e il gesto 'illegale', la pacca sulla spalla di Re Carlo - Video
Regionali Marche, Bonaccini: "Una sfida contendibile" - Video
Regionali Marche, a Pesaro il comizio di Schlein e Bonaccini per Ricci - Videonews della nostra inviata
News to go
Inflazione in lieve calo, ma cresce il carrello della spesa


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza