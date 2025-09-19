Quotidiano di Sicilia, Tregua decano dei direttori d’Italia e restyling del sito web

Carlo Alberto Tregua, direttore del Quotidiano di Sicilia, è stato riconosciuto dall’Ordine nazionale dei giornalisti “Direttore decano dei quotidiani italiani”, mentre il QdS.it, a partire dall’1 ottobre, si presenterà a lettori e abbonati con un innovativo restyling grafico e tecnologico. Sono queste le due importanti novità che saranno illustrate martedì 23 settembre nel corso della conferenza stampa che si terrà alle 10,30 in via Principe Nicola 22 (primo piano) a Catania.

All’incontro con la stampa, che si aprirà con un messaggio del presidente dell’Ordine nazionale dei giornalisti, Carlo Bartoli, interverranno il presidente dell’Ordine dei giornalisti di Sicilia, Concetto Mannisi, il vice segretario regionale dell’Associazione nazionale della stampa, Filippo Romeo, il direttore del Quotidiano di Sicilia, Carlo Alberto Tregua e la direttrice del QdS.it, Raffaella Tregua. Sarà presente Marta Tonani, Responsabile Editori News Nazionali e Locali della società Evolution Group, in rappresentanza anche dell’amministratore delegato Marco Lenoci. Evolution Group sarà il partner tecnico e responsabile della gestione programmatic del QdS.it. A moderare l’incontro sarà Giuseppe Lazzaro Danzuso.