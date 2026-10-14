Radiologia, si rinnovata collaborazione tra medici Sirm e tecnici

I radiologi medici e i tecnici di radiologia medica hanno competenze diverse e responsabilità definite, ma un unico obiettivo: garantire ai pazienti prestazioni sempre più sicure. Con questa finalità, Sirm-Società italiana di radiologia medica interventistica e la Federazione nazionale degli Ordini Tsrm e Pstrp hanno rinnovato la collaborazione, rafforzando un rapporto già consolidato nella pratica clinica per trasferirlo sempre di più anche sul piano scientifico e organizzativo. Un primo passo concreto ci sarà al 52esimo Congresso nazionale Sirm, dove per la prima volta i tecnici sanitari di radiologia medica avranno una propria sessione scientifica.