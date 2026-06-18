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Rambaldi (Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo): "Nuovi farmaci meno tossici stanno cambiando l'ematologia"

18 giugno 2026 | 17.11
Redazione Adnkronos
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"Per molte patologie, tra cui la leucemia mieloide acuta che colpisce soprattutto persone sopra i 60 anni, disponiamo oggi di farmaci mirati molto efficaci e meno tossici. Questo ha determinato un significativo miglioramento della prognosi e della qualità delle cure". Queste le parole di Alessandro Rambaldi, professore di Ematologia, direttore scientifico Fondazione per la Ricerca-FROM, ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, durante la conferenza "Ricerca e cura in ematologia: l'impegno di Ail tra presente e futuro", a Roma, in occasione della giornata nazionale per la lotta contro leucemie, linfomi e mieloma.

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