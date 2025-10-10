Ricerca: Bonini (Uniroma), 'da confronto esperti risultato migliorativo'

"La partnership fra pubblico e privato, in particolar modo fra accademia e industria, è fondamentale. Da un confronto di interpreti che provengono da mondi diversi e ragionano in diverso modo, credo ne esca sempre un risultato migliorato e migliorativo, ancora più soddisfacente rispetto a quello che stiamo facendo al momento attuale". Lo ha detto Matteo Bonini, professore di Medicina respiratoria al dipartimento di Salute pubblica e malattie infettive dell'università Sapienza di Roma, nell'ambito dell'evento di Investigator's Meeting che si è svolto a Roma su varie aree della ricerca clinica che AstraZeneca conduce in Italia.