Ricerca: da Silva (Gilead), 'in 14 anni di Bandi erogati circa 18 mln per oltre 730 progetti'

"In 14 anni sono stati più di 732 i progetti premiati, 63 solo quest'anno. Significa aver erogato per la loro realizzazione circa 18 milioni di euro. Questi progetti hanno aiutato circa 5mila pazienti". Sono le parole di Frederico da Silva, vice president & general manager Gilead Sciences Italia, all'edizione 2025 dei bandi promossi dalla farmaceutica, "un esempio virtuoso della collaborazione pubblico-privato, con il Fellowship program, dedicato alla ricerca indipendente, e il Community Award Program, dedicato alle associazioni di pazienti del terzo settore".