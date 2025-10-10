Ricerca: Fede (AstraZeneca Italia), 'primi per contributo a ricerca clinica in Italia'

"Come AstraZeneca abbiamo un grande investimento in ricerca e sviluppo nel nostro Paese. Siamo la prima azienda ad oggi in Italia a condurre oltre 190 studi clinici su tutte le aree in cui operiamo e sicuramente vogliamo continuare a portare avanti questo impegno grazie anche alle collaborazioni e le partnership con i migliori centri di ricerca". Sono le parole di Raffaela Fede, direttore medico AstraZeneca Italia, partecipando all'evento di Investigator's Meeting che si è svolto a Roma su varie aree della ricerca clinica che la farmaceutica conduce in Italia.