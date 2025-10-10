circle x black
Ricerca: Gasbarrini (Gemelli), 'occorre formare nuove figure professionali'

10 ottobre 2025 | 09.51
Redazione Adnkronos
LETTURA: 0 minuti

"La ricerca è completamente cambiata rispetto al passato. Una volta era qualcosa di artigianale, ora, dovendo rispettare rigide regole di 'good clinical practice', esistono nuove professioni della ricerca. La prima sfida della ricerca moderna riguarda quindi la formazione delle nuove figure professionali di coordinamento, lo study coordinator, e di infermieri di ricerca. Senza queste figure la ricerca non può essere fatta". Così  Antonio Gasbarrini, direttore scientifico della Fondazione policlinico universitario A. Gemelli Irccs di Roma, intervenendo nell'ambito dell'evento di Investigator's Meeting che si è svolto a Roma su varie aree della ricerca clinica che AstraZeneca conduce in Italia.

