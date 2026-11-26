"È fondamentale costruire un registro, un sistema di raccolta dati che possa consentire di mettere insieme i centri già di grande valore italiani che possono mettere dentro i loro pazienti per costruire delle coorti longitudinali, che possono dar luogo poi anche a studi multicentrici indipendenti, che possono contribuire quindi appunto a definire quella medicina di precisione di cui parlavo prima, che possono aiutarci a costruire e a cercare sempre di più nuovi biomarcatori per poter stratificare meglio i pazienti in base al rischio di malattia, di risposta o meno alla terapia e così via". È la priorità indicata da Sandro Ardizzone, presidente della Fondazione IG-IBD ETS e senior consultant di Humanitas San Pio X di Milano, intervenuto a Riccione durante la presentazione delle attività e delle strategie della Fondazione in occasione del XVII Congresso Nazionale IG-IBD.