Ricerca, Vecchioni: "Un messaggio di speranza per chi convive con sclerosi multipla"

Alla Charity Dinner di Aism 2025, 'tutti dobbiamo affrontate il dolore'

Ricerca, Vecchioni:
01 dicembre 2025 | 13.52
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"In questo mondo fatto di drammi, malattie e problematiche, ho immaginato di incontrare il dolore in persona. Tutti dobbiamo affrontarlo, ma bisogna farsi forza perché quando il cuore e la mente stanno bene il corpo li segue. E' un messaggio di speranza che dedico a chi convive con la sclerosi multipla, ma anche ai familiari, amici e ai caregiver che condividono con loro il dolore". Lo ha detto il cantante Roberto Vecchioni, dal palco della Charity Dinner 2025 di Aism - Associazione italiana sclerosi multipla a Milano, alla presenza di circa 400 ospiti per una serata all'insegna della sensibilizzazione sulla patologia e della solidarietà per sostenere la ricerca di una cura efficace.

