Rocca: "Europa tuteli propri interessi in farmaceutica"

"Le politiche di Trump per il contenimento della spesa farmaceutica sono legittime. È una mossa che un Paese fa per tutelare i propri interessi. L'Europa deve saper rispondere tutelando i propri, nell'ottica di proteggere la propria filiera industriale, la propria capacità produttiva e la propria capacità di ricerca. Questi temi non toccano solo l'aspetto economico, ma anche la salute dei cittadini. Uno dei temi fondamentali è infatti quello della ricerca, che è quello delle sperimentazioni cliniche. Ma su questo fronte le Regioni possono intervenire fino a un certo punto". Lo ha detto Francesco Rocca, presidente Regione Lazio, oggi ad Anagni, in provincia di Frosinone, partecipando all'evento "Innovazione e sostenibilità per guidare le sfide dell'industria e della salute del futuro", che ha riunito istituzioni nazionali e territoriali, industria e attori della filiera. In questa occasione è stato valorizzato il contributo del sito Sanofi di Anagni all'ecosistema Life Sciences italiano nel contesto del Lazio quale hub farmaceutico di rilievo europeo per capacità produttiva, competenze, investimenti ed export.