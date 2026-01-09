Salus tv n° 1 del 7 gennaio 2026

In questo numero: Mantenere cuore in salute aumenta longevità anche dopo tumore, a dimostrarlo studio Fondazione Veronesi – Neuromed Fantechi (psicologo e psicoterapeuta): "Contro ansia e insonnia e per abbracciare il nostro benessere in aiuto ipnosi gentile e autoipnosi" Sibo, in corso Campagna 'Perché ogni sì possa ridonare la vista', su donazione cornee e rete Banche degli occhi Bartoletti (Sime): " 'Facce da incretina', è possibile correggerle, purchè si intervenga quando la situazione è stabile"