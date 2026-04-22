Salus tv n° 16 del 22 aprile 2026

In questo numero: Adnkronos Q&A: tra le sfide per l'Ssn la riforma della legislazione farmaceutica Tumori, il movimento aiuta le cure dei pazienti: online Be Active Lab A Roma i risultati dell'Open day Psoriasi Innovazione e intelligenza artificiale abilitatori di competitività per Ssn, se ne è parlato all'Adnkronos Q&A Dal saggio "Reversione. La scoperta scientifica che sta cambiando la nostra visione del tumore" un approccio diverso per curare le neoplasie Distrofia di Duchenne, Italfarmaco annuncia rimborsabilità di givinostat A seguire lo Speciale Salus tv dal titolo: Sidemast, da Intelligenza artificiale a cure hi-tech, per la dermatologia il futuro è già qui