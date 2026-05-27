Salus tv n° 21 del 27 maggio 2026

In questo numero: Hiv, svolta nella prevenzione, disponibile in Italia la Prep long acting Aism e Fism presentano l'Agenda Sm 2030 Tumore seno metastatico, a Milano oncologi e pazienti chiedono accesso equo alla biopsia liquida Ansia scolastica: come riconoscerla e imparare a gestirla, anche in vista degli esami Farmaci, la sfida tra innovazione e sostenibilità Tumori HPV-correlati: cresce la fiducia degli italiani nella prevenzione, ma i target del 2030 restano ancora lontani La One Health al centro del Milan Longevity Summit 2026 HIV, Iaria (Arnas Palermo): "Con le terapie long acting cambiamento epocale per prevenzione e cura Tumori: LabNet compie 20 anni, a Roma il punto su risultati e sfide future 45% pazienti oncologici potrebbe beneficiare di terapie mirate e rimborsate. Vi accede solo 12%. Da spin off del Cnr piattaforma diagnostica ad hoc