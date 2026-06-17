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Salus tv n° 24 del 17 giugno 2026

17 giugno 2026 | 10.45
Redazione Adnkronos
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In questo numero: Rapporto Andos - Crea Sanità, per pazienti tumore del seno ha forte impatto su psiche e intimità Al congresso Sitox il punto sul ruolo della tossicologia Malattie rare, Egpa: la corsa contro il tempo e le nuove prospettive "Scacco" al tech neck in 4 mosse al giorno, per aiutare le donne a ritrovare leggerezza ed energia Al convegno nazionale Aiic le tecnologie che nascono in corsia Tumori causano un ricovero su dieci, sfida su prevenzione e sostenibilità all'Oncology Summit 2026 Farmaceutica Chiesi Italia promuove soluzioni sostenibili per la gestione delle malattie respiratorie croniche Alzheimer: firmato a Roma MindShift, 12 paesi europei stabiliscono 5 priorità contro le demenze A seguire lo Speciale Salus tv dal titolo: Obesità prima dei 30 anni aumenta del 70% rischio morte precoce, presentato a Eco 2026 logaritmo per scelta cure personalizzate

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