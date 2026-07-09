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Salus tv n° 27 dell'8 luglio 2026

09 luglio 2026 | 15.53
Redazione Adnkronos
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In questo numero: Sla, a Savona Aisla inaugura 'La Casa di Silvia', ospitalità accessibile per pazienti e caregiver Vaccini: investire nella prevenzione per tutela salute anziani e riduzione costi Ssn Case di Comunità alla prova dei fatti, ecco come funziona una struttura della capitale Malattie rare: sindrome di Rett, il Libro Bianco e le priorità per migliorare cura e assistenza Giornata cancro ovaio, associazioni pazienti e clinici 'entro 2030 90% casi in strutture ad hoc' Le sfide del Ssn e le potenzialità dell'innovazione al centro di Cantiere Salute "Giuseppe Healthy" al RiminiWellness 2026 per condividere conoscenze ed esperienze e aiutare a superare i disturbi alimentari Farmaceutica: nasce a Roma la roundtable per preservare la competitività europea Malattie rare: report MonitoRare, colpiscono 2 mln di italiani, bene accesso a farmaci, più programmazione Nuove terapie cancro seno metastatico per tappa romana di 'Due di noi' XIV Rapporto Crea, migliorano performance ma resta divario tra Nord e Centro-Sud

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