Salus tv n° 39 del 30 settembre 2026

In questo numero: Malattie respiratorie: al Senato il convegno per migliorarne prevenzione, diagnosi e cura Dorigo (Haleon), "farmacista figura centrale per self-care responsabile" Cellule Car T rivoluzionano la cura delle malattie reumatologiche. Se n'è parlato al Congresso della Sir della Campania Farmaceutica Sanofi, 'investire in sostenibilità e innovazione per restare competitivi' Emergenze, anestesisti-rianimatori insieme a Protezione civile e militari per gestire calamità e disastri Farmaci accessibili: le imprese reggono, ma la redditività rallenta "Racchette senza barriere", torneo di Blind Tennis Fusion per inclusione e ricerca scientifica, con il supporto della Fondazione Bietti La salute cardiometabolica come asset competitivo per l'Europa a ''State of Health - The Milan Dialogue'