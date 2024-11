Salus tv n° 46 del 13 novembre 2024

In questo numero: Gruppo Bracco inaugura Hexagon, il suo secondo stabilimento a Ginevra Ricerca, all’università degli Studi di Milano il quinto Erc Synergy Grant Diabete, gestione passa anche da corretta alimentazione e attività fisica. Utile il ruolo degli edulcoranti Artrite psoriasica attiva: via libera di Aifa all’estensione di rimborsabilità di bimekizumab E ancora Luppi di Msd Italia, ‘innovazione fondamentale per crescita Paese’ Vaccini, ‘Abituati a proteggerti’ contro le malattie respiratorie infettive È Raffaella Buzzetti la prima donna al vertice della Società italiana di diabetologia Hackathon Synlab, vince il progetto Reviva