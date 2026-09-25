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Salus tv n° del 23 settembre 2026

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25 settembre 2026 | 13.31
Redazione Adnkronos
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In questo numero: Parte dall'Ifo di Roma 'Il senso delle parole', con maxi cruciverba di Bartezzaghi, in tour negli ospedali per sfidare tabù su tumori Miopia, diagnosi precoce e innovazione per ridurre la progressione fin da piccoli Malattie respiratorie e rare: presentato a Venezia il docufilm "Il mio nuovo mondo" Sla, la promessa per la XIX Giornata Nazionale: 'Io ci sarò' Malattie rare, Attrv-Pn: via libera di Aifa a terapia autosomministrabile che 'spegne' causa molecolare patologia E ancora "Non sono svogliato ho la sclerosi multipla". Le proposte dell'Aism per cercare di evitare che questa malattia "invisibile" rubi anni di scuola Farmaceutica Fresenius Kabi amplia sito di Isola della Scala con nuova linea produttiva Al XXIX Convegno Salute Nord fari puntati su equità e innovazione, perché diritto alla salute sia davvero universale Vitiligine e alopecia areata: esperti, 'riconoscerle e garantire accesso a nuove terapie' A Bari il Levante Fadoi Forum: "Dalla prevenzione alla sostenibilità" Viiv Healthcare per l'aderenza terapeutica, sul sito web la nuova sezione dedicata

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